توطين منافذ البيع يكشف حجم التستر التجاري بعد إغلاق العديد من المحلات

نايف السالم(صدى):

أكد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي، أن نسبة إغلاق المحلات التجارية وانسحابها من السوق قد تصل إلى 30 % خلال الـ6 شهور الماضية، لعدم توفر الكوادر الوطنية المدربة للعمل بتلك المجالات.

وأضاف أن قصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنةً على السعوديين والسعوديات، إضافةً إلى إلزام المحلات بتوفير الكاشيرات، وفتح حساب بنكي للمؤسسة يسهم في الحد من التستر التجاري.

وفي السياق ذاته قال مختصون، إن إغلاق العديد من محلات التجزئة، لن يؤثر بالقطاع؛ لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية بزيادة استثماراتهم بتلك القطاعات، وامتلاكهم لمحلات يديرونها بأنفسهم، إضافةً إلى انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية.

وأضافوا إن توطين المحلات التجارية وفتح المجال أمام الشباب والشابات السعوديين، يسهم في إغلاق العديد من المحلات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وخروجهم من السوق، وبذلك يتم القضاء على التستر التجاري بنسبة تتراوح ما بين الـ50 – 60 % ، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات على تلك الوظائف، ودعمهم ماديًّا.