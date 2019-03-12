وظائف شاغرة بعدة مجالات بالهيئة الملكية بجازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بجازان عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات وظيفية، وفقًا للمسميات التالية:

1- مهندس مشروع (جازان).

2- محلل نظم معلومات جغرافية (جازان).

3- رسام – منسق (جازان).

4- منسق نظافة (جازان)

5- مشغل أنظمة (جازان).

6- مهندس حركة مرورية (جازان).

7- أخصائي تخطيط ودراسات (جازان).

8- منسق خدمات صناعية (جازان).

9- منسق مرافق (جازان).

10- منسق خدمات سكنية (جازان).

11- منسق تصاريح (جازان).

12- منسق خدمات إلكترونية (جازان).

13- محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية (جازان).

14- أخصائي تخطيط ودراسات (جازان).

15- محلل مراقبة مائية (جازان).

16- منسق صيانة مباني (جازان).

17- محلل تراخيص (جازان).

18- محلل حساب كميات (جازان).

19- منسق جدولة (جازان).

20- منسق استلام مشاريع (جازان).

21- منسق مشاريع (جازان).

22- منسق تشجير (جازان).

23- مهندس ميكانيكي (جازان).

24- مهندس معماري (جازان).

25- منسق تشجير (جازان).

26- مهندس مرافق (جازان).

27- محلل تخطيط إرشادي (جازان).

28- منسق تقارير (جازان).

29- منسق مراقبة مشاريع (جازان).

30- مهندس مدني (جازان).

31- محلل تخطيط بنية تحتية (جازان).

32- محلل تخطيط صناعي (جازان).

33- مهندس حماية من التآكل (جازان).

34- مهندس مواصفات (جازان).

35- مهندس كهرباء ومعدات (جازان).

36- منسق مراجعة تكاليف (جازان).

37- مهندس إنشاءات (جازان).

38- محلل تخطيط حضري (جازان).

39- منسق جدولة (جازان).

40- مهندس بنية تحتية (جازان).

41- منسق دعم فني (جازان).

42- منسق اتفاقيات (جازان).

43- منسق تطوير استثمارات صناعية (جازان).

44- محلل تطوير الخدمات اللوجستية (جازان).

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي.

2- ألا يقل التقدير عن (جيد).

3- الحصول على درجة (4) على الأقل في IELTS أو ما يعادلها في TOFEL أو STEP

4- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

5- الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/12م، من خلال الرابط التالي: هنا