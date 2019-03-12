وظائف شاغرة بعدة مجالات بالهيئة الملكية بجازان
كشفت الهيئة الملكية بجازان عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات وظيفية، وفقًا للمسميات التالية:
1- مهندس مشروع (جازان).
2- محلل نظم معلومات جغرافية (جازان).
3- رسام – منسق (جازان).
4- منسق نظافة (جازان)
5- مشغل أنظمة (جازان).
6- مهندس حركة مرورية (جازان).
7- أخصائي تخطيط ودراسات (جازان).
8- منسق خدمات صناعية (جازان).
9- منسق مرافق (جازان).
10- منسق خدمات سكنية (جازان).
11- منسق تصاريح (جازان).
12- منسق خدمات إلكترونية (جازان).
13- محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية (جازان).
14- أخصائي تخطيط ودراسات (جازان).
15- محلل مراقبة مائية (جازان).
16- منسق صيانة مباني (جازان).
17- محلل تراخيص (جازان).
18- محلل حساب كميات (جازان).
19- منسق جدولة (جازان).
20- منسق استلام مشاريع (جازان).
21- منسق مشاريع (جازان).
22- منسق تشجير (جازان).
23- مهندس ميكانيكي (جازان).
24- مهندس معماري (جازان).
25- منسق تشجير (جازان).
26- مهندس مرافق (جازان).
27- محلل تخطيط إرشادي (جازان).
28- منسق تقارير (جازان).
29- منسق مراقبة مشاريع (جازان).
30- مهندس مدني (جازان).
31- محلل تخطيط بنية تحتية (جازان).
32- محلل تخطيط صناعي (جازان).
33- مهندس حماية من التآكل (جازان).
34- مهندس مواصفات (جازان).
35- مهندس كهرباء ومعدات (جازان).
36- منسق مراجعة تكاليف (جازان).
37- مهندس إنشاءات (جازان).
38- محلل تخطيط حضري (جازان).
39- منسق جدولة (جازان).
40- مهندس بنية تحتية (جازان).
41- منسق دعم فني (جازان).
42- منسق اتفاقيات (جازان).
43- منسق تطوير استثمارات صناعية (جازان).
44- محلل تطوير الخدمات اللوجستية (جازان).
وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن يتوافر في المتقدمين الشروط التالية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس بالانتظام الكلي.
2- ألا يقل التقدير عن (جيد).
3- الحصول على درجة (4) على الأقل في IELTS أو ما يعادلها في TOFEL أو STEP
4- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.
5- الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/03/12م، من خلال الرابط التالي: هنا
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