الذهب يصعد مع هبوط الدولار أمام الأسترليني

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب اليوم، مع تراجع الدولار مقابل الجنيه الأسترليني بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن المكاسب جاءت محدودة لأن الاتفاق عزز أيضًا الرغبة للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% عند 1296.84 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1297.20 دولار للأوقية. وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ليصبح الذهب استثمارًا مغريًا لحملة العملات الأخرى، في حين صعد الأسترليني بقوة بعد تعديلات اتفاق الخروج.