خلال شهر.. 600 مواطن ومواطنة غيروا أسماءهم بالأحوال المدنية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تغيير أسماء أكثر من 611 مواطن ومواطنة خلال شهر جمادى الآخر الماضي؛ وذلك بناءً على طلبات تقدموا بها لتغييرها إلى أسماء أخرى يفضلونها.

ووصل عدد المواطنات اللاتي طلبن تغيير أسمائهن لـ 496 مواطنة، وأبرز الأسماء التي فضّل الإناث التغيير إليها هي ” مها، وحنان، وعبير، وروز، وغزل، وشادن، جواهر، ولمى، وريما، وطيف، وغلا، وريم، وسارة، الجوهرة، والعنود، ونجد ” .

وعن عدد المواطنين الذين قاموا بتغيير أسماءهم ، فقد بلغ عددهم 115 مواطنًا، ومن أبرز الأسماء الذي فضلها الذكور ” سلمان، وسلطان، وبدر، وعبدالعزيز، وفيصل، وعبدالرحمن، وعبدالله، وخالد، وفهد، ومحمد، وحسين ” .

أما فيما يتعلق بأسماء الذكور التي تم تغييرها فكانت ” مناحي، ومعيض، وعامش، وفجر، وفيحان، ووصل الله، وعيدان، ومعدي، وعبده، ومريع، وزكريا، وخضير، وضحيان، وطه، وصلال، وعائش، ومطاعن، وجشان، وجهز، وخضران، وعبدالكبير، ومفتي، وعبلان، ووقيان، ودحيم، وعويضة ” .

فيما جاءت أسماء الإناث التي تم تعييرها ” قنعة، وهلالة، وشهوة، وخميسة، ووقيتة، ومطيرة، ومشعاء، ووشيلة، وحمامة، وحجيرة، ونامشة، ومتعبة، وعنده، وخصبلة، وطفله ” .