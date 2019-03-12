متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة مها النمر، استشارية طب النساء والولادة وطب الأجنة وطب الأمومة ، أن هناك حالات تستدعي الحامل الذهاب إلى الطوارئ.

وقالت دكتورة مها ، هناك حالات إذا حدثت مع الحامل في أشهر معينة فعليها الذهاب إلى الطوارئ، نظراً لخطورتها عليها وعلى جنينها، وهي وجود نزيف وألم أسفل البطن، والاستفراغ أكثر من أربع مرات يومياً، من الشهر الثاني إلى الرابع، إضافة إلى النزيف المهبلي، وخروج سوائل مهبلية، وحدوث حرقان أثناء التبول، والشعور بضغط في الحوض، وكثرة الإفرازات المخاطية، من الشهر الخامس إلى الثامن”.

وأضافت ، أما في الشهر التاسع فهناك حالات عدة تستدعي الذهاب إلى الطوارئ، وهي حدوث مغص منتظم كل ثلاث دقائق، وخروج سائل شفاف من المهبل، والمعاناة من الصداع، إضافة إلى زغللة في العين، وقلة في حركة الجنين .

وبيَّنت الدكتورة النمر، أن هناك علامات تدل على أن الحمل صحي، منها أن تكون تحاليل الأم سليمة، وألَّا تعاني من فقر الدم، أو سكري الحمل، وأن تكون تغذيتها صحية، وأن تكتسب وزناً بمعدل طبيعي، وأن تمارس النشاط البدني دون جهد.

وأوضحت أن الجنين يكون في حالة صحية جيدة إذا أخذت الأم حمض الفوليك قبل شهرٍ من حملها، وإذا كانت أشعة سماكة الرقبة في الأسبوع الـ 11 سليمة، وكذلك الأشعة التفصيلية بدءاً من الأسبوع الـ 12، وأن يكون الجنين مكتمل النمو في الأسبوع الـ 32.