للسعوديين فقط.. وظائف محظورة على الوافدين

علي القحطاني(صدى):

توجد 14 وظيفة محظورة على الأجانب، ولا يجوز توظيف العامل غير السعودي عليها، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي شملت: كبير إداريي موارد بشرية، وكاتب شؤون موظفين، وحارس أمن خاص، ومدير شؤون موظفين، وكاتب دوام، والمعقبين، ومدير شؤون عمل وعمال.

ومن الوظائف الممنوع شغلها بالوافدين أيضًا: كاتب استقبال عام، وناسخ أو مصلح مفاتيح، ومدير علاقات أفراد وكاتب استقبال فندقي، ومخلص جمركي، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب شكاوى.

وفي السياق نفسه، أضافت لائحة العمل: كاتب توظيف، وأمين صندوق، مشددة على أنه لا يجوز إسناد أي من مهمات تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر.