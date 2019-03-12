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  • نشر : منذ 58 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. لحظة ارتطام سائق متهور بمركبتين

بالفيديو.. لحظة ارتطام سائق متهور بمركبتين
عادل الحربي(صدى):

رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة ارتطام قائد مركبة متهور بمركبتين بأحد الشوارع يرجه بأنه في مدينة ” الرياض ” .

ويظهر بالفيديو المركبة وهي تسير بسرعة عالية حيث يفقد صاحبها السيطرة عليها؛ الأمر الذي أدى لارتطامها بمركبتين إحداهما كانت متوقفة على جانب الطريق، والأخرى كانت متحركة من المواقف بالخلف.

وظهر بالفيديو أيضًا ” شاب ” كاد أن يتعرض للإصابة إثر ارتطام المركبات؛ إلا أنه نجا في الحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 50 دقيقة

يضحكو الاجانب فرحانيين
الكلاب الضاله

[ عدد التعليقات: 68572 ] نشر منذ 44 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يعينه على الخساير نتيجة تهوره وعدم مبالاته ,,

[ عدد التعليقات: 68572 ] نشر منذ 44 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يعينه على الخساير نتيجة تهوره وعدم مبالاته ,,

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