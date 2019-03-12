بالفيديو.. لحظة ارتطام سائق متهور بمركبتين
رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة ارتطام قائد مركبة متهور بمركبتين بأحد الشوارع يرجه بأنه في مدينة ” الرياض ” .
ويظهر بالفيديو المركبة وهي تسير بسرعة عالية حيث يفقد صاحبها السيطرة عليها؛ الأمر الذي أدى لارتطامها بمركبتين إحداهما كانت متوقفة على جانب الطريق، والأخرى كانت متحركة من المواقف بالخلف.
وظهر بالفيديو أيضًا ” شاب ” كاد أن يتعرض للإصابة إثر ارتطام المركبات؛ إلا أنه نجا في الحادث.
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 50 دقيقة
يضحكو الاجانب فرحانيين
الكلاب الضاله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68572 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يعينه على الخساير نتيجة تهوره وعدم مبالاته ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68572 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يعينه على الخساير نتيجة تهوره وعدم مبالاته ,,