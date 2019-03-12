بالفيديو.. لحظة ارتطام سائق متهور بمركبتين

عادل الحربي(صدى):

رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة ارتطام قائد مركبة متهور بمركبتين بأحد الشوارع يرجه بأنه في مدينة ” الرياض ” .

ويظهر بالفيديو المركبة وهي تسير بسرعة عالية حيث يفقد صاحبها السيطرة عليها؛ الأمر الذي أدى لارتطامها بمركبتين إحداهما كانت متوقفة على جانب الطريق، والأخرى كانت متحركة من المواقف بالخلف.

وظهر بالفيديو أيضًا ” شاب ” كاد أن يتعرض للإصابة إثر ارتطام المركبات؛ إلا أنه نجا في الحادث.