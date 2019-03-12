” الدفاع العراقية ” تستدرج قيادي داعشي بارز من تركيا

بغداد(صدى):

كشفت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، عن تمكن القوات الأمنية من اعتقال أحد قادة تنظيم ” داعش ” الإرهابي ،وذلك بعد أن استدرجته من تركيا إلى محافظة الأنبار.

وأوضحت الوزارة أن القائد بالتنظيم الإرهابي اعتقل بعد ساعات من دخوله الأراضي العراقية، إثر كمين محكم نصب له في مدينة عنه بالأنبار.

وأشارت إلى أنه شارك بقيادة مجاميع قاتلت القوات الأمنية في مناطق عنه وراوه، كما شارك بالقتال في سوريا.

ولفتت إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق ” المادة 4 إرهاب ” وقد تم تسليمه لجهة الطلب.