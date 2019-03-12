لعدم إنجابها ذكرًا..زوج يحرم زوجته من رؤية بناتها!

القاهرة(صدى):

ما زالت قضية التفرقة بين إنجاب الذكور أو الإناث، قائمة في بعض المجتمعات، وما زال بعض الأزواج يعترضون على إنجاب زوجاتهم للإناث، معترضين على حكمة الله سبحانه وتعالى.

وفي هذا السياق، روت زوجة مصرية معاناتها، أمام محكمة الأسرة، وما تعرضت له من إهانة وتعذيب من قبل زوجها، ومعايرته لها لإنجابها إناثا فقط.

وتقول الزوجة التي طالبت بالطلاق للضرر: ” هضمت الإهانة لأن لدي ابنتان، حاولت أن أحميهما من تجربة مرارة الانفصال، لأفوق على صدمة تعرضهما للعنف والتنمر على يد زوجي ويصابا بحالة نفسية بشعة ” .

وأضافت: ” رفض تطليقي، وطوال تلك السنوات تركني معلقة ،ولم ينفق مليما واحدا على طفلتيه فكنت أعمل في أكثر من وظيفة بحثا عن المال لأوفر إحتياجاتهما وفى الأخر خطفهما وحرمني من رؤيتهما ” .