لعدم إنجابها ذكرًا..زوج يحرم زوجته من رؤية بناتها!
ما زالت قضية التفرقة بين إنجاب الذكور أو الإناث، قائمة في بعض المجتمعات، وما زال بعض الأزواج يعترضون على إنجاب زوجاتهم للإناث، معترضين على حكمة الله سبحانه وتعالى.
وفي هذا السياق، روت زوجة مصرية معاناتها، أمام محكمة الأسرة، وما تعرضت له من إهانة وتعذيب من قبل زوجها، ومعايرته لها لإنجابها إناثا فقط.
وتقول الزوجة التي طالبت بالطلاق للضرر: ” هضمت الإهانة لأن لدي ابنتان، حاولت أن أحميهما من تجربة مرارة الانفصال، لأفوق على صدمة تعرضهما للعنف والتنمر على يد زوجي ويصابا بحالة نفسية بشعة ” .
وأضافت: ” رفض تطليقي، وطوال تلك السنوات تركني معلقة ،ولم ينفق مليما واحدا على طفلتيه فكنت أعمل في أكثر من وظيفة بحثا عن المال لأوفر إحتياجاتهما وفى الأخر خطفهما وحرمني من رؤيتهما ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68550 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68550 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68550 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68550 ] نشر منذ 1 ساعة
مامعه حق ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 59 دقيقة
لعلمك المشكلة تكمن فيك انت وليس فيها بالاضافة الى انها لم تأتي بهم من بيت ابوها ايها العبقري , بل ان الخير والبركة تأتي مع البنات ويأتي القحط وضيق العيش مع الاولاد ثم ان الناس وصلو الى المريخ وانت لازلت تراوح مكانك بأفكارك المتخلفة فلم يعد انجاب البنت تلك المشكلة التي تدعونها وبأمكانها اليوم ان تسبق اي رجل في اي مجال
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24185 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذا اهبل وبلا عقل نهائي
اولا المراءه ليست هي من يخدد النوع بل الزوج بعد ارادة الله سبحانه
ثم ممكن تتزوج غيرها لعلى وعسى تنجب لك ذكر واما ان تخطف البنات فهذا تصرف همجي يجب محاسبتك عليه يا اهبل