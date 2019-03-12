بالفيديو.. قبيل حفلها بالمملكة..أحلام تزور عيادة تجميل في فرنسا
زارت الفنانة الإماراتية، أحلام، عيادة تجميل في فرنسا، وذلك قبل أيام من حفلها في المملكة، المقرر في 21 مارس الجاري.
ووثقت أحلام مقطع فيديو لها أثناء تواجدها بعيادة التجميل، موضحة أنها جاءت مخصوص إلى باريس عند الدكتور الخاص بها لأن لديها حفل عند بنات السعودية التي وصفتهن بـ ” الحلوات ” .
وأضافت الفنانة الإمارتية: ” أبي يشوفوني حلوة وجميلة مثلما أشوفهم حلوات وجميلات وقدوة في الجمال ” .
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🐪[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 1 ساعة
نفسي تروح المسرح بدون قناع
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24185 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش اللي بقى يا احلام من شان تسمكرينه
وبعدين ما فيه الا احلام في الوطن العربي
هات وحده تفتح النفس غير احلام والا هذا طلب العجايز
عزووز1122[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 59 دقيقة
تزور والا ماتزور
الشين شين لو مكياجه من باريس هههههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5223 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحم امهاتنا بس وزمن الطيبين والله تجلس ع طبيعتها كحل وبس وريحتها دخون وتقول ماشاء الله منورين وتعرف البنت من امها الحين مع الشك والإبر تقول البنت اهلها متبنينها الله يرحم الحال بس
تطوروا وتغيروا