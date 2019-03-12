بالفيديو.. قبيل حفلها بالمملكة..أحلام تزور عيادة تجميل في فرنسا

أميرة خالد(صدى):

زارت الفنانة الإماراتية، أحلام، عيادة تجميل في فرنسا، وذلك قبل أيام من حفلها في المملكة، المقرر في 21 مارس الجاري.

ووثقت أحلام مقطع فيديو لها أثناء تواجدها بعيادة التجميل، موضحة أنها جاءت مخصوص إلى باريس عند الدكتور الخاص بها لأن لديها حفل عند بنات السعودية التي وصفتهن بـ ” الحلوات ” .

وأضافت الفنانة الإمارتية: ” أبي يشوفوني حلوة وجميلة مثلما أشوفهم حلوات وجميلات وقدوة في الجمال ” .

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