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بالفيديو.. فلسطيني يوزع القهوة مجانًا مقابل الصلاة على الرسول

بالفيديو.. فلسطيني يوزع القهوة مجانًا مقابل الصلاة على الرسول
القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب فلسطيني بتوزيع القهوة مجانًا، على مرتادي الطريق.

وأوضح مصور المقطع، أن الشاب يقوم يوميًا وفي جميع الأوقات باليوم، بتوزيع القهوة على المارة، مقابل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، دون أي مقابل مادي.

وأظهر المقطع إقبال الناس على الشاب للحصول على كوب القهوة، مصليين على الرسول صلى الله عليه وسلم.

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صل و سلم على محمد واله وصحبه اجمعين

[ عدد التعليقات: 68514 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,

,, جزاه الله خير ورزقه من حيث لايحتسب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 68514 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,

,, جزاه الله خير ورزقه من حيث لايحتسب ,, آمين ,,

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