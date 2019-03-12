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مخرج مصري: قلة التعليم والتربية وراء اختفاء القبلات!

مخرج مصري: قلة التعليم والتربية وراء اختفاء القبلات!
أميرة خالد(صدى):

في تصريح مثير للجدل، أرجع المخرج المصري هادي الباجوري ،سبب رفض المجتمع للقبلات إلى: ” الجهل، وقلة التعليم وقلة التربية ” ،على حد قوله.

وقال المخرج المصري: ” القبلة دائما في السينما لها علاقة بالحب، وجميع أفلامنا السينمائية القديمة بها قبلات، والآن الوضع انقلب، فأصبح الفيلم الذي يحتوي على قبلة فيلم غير نظيف ” .

وأوضح أنه عندما يتحدث مع ممثل أو ممثلة عن تقديم قبلة في عمل سينمائي، يفاجأ بالرفض، خوفا من رد فعل الجمهور.

يذكر أنه في مصر هناك مصطلح ” السينما النظيفة ” وهو يتمثل في تقديم محتوى بما لا يتخالف مع أعراف المجتمع الشرقي، الا أن بعض المخرجين يحتجون على هذا المصطلح.


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