للمرة الثالثة..حفل لتامر حسني في المملكة قريبا

أميرة خالد(صدى):

يستعد المطرب المصري تامر حسني، لإقامة حفله الثالث بالمملكة وذلك ضمن حفلات ” موسم الشرقية ” في الصالة الخضراء بمدينة الخبر، خلال الشهر الجاري.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بغنائه للمرة الثالثة في المملكة، موجها الشكر للجمهور السعودي.

وقال حسني: ” إلى جماهير المملكة العربية السعودية الحبيبة تشرفت باختياركم لي للمرة الثالثة على التوالي بالغناء أمامكم في مهرجان موسم الشرقية في الواجهة البحرية – الخُبر.. شكرًا إدارة المهرجان، المحبة والقلوب عند بعضها إن شاء الله في انتظاركم يوم 23 مارس ” .

يذكر أن تامر حسني قد أحيا مسبقا حفلًا غنائيًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بتاريخ 22 فبراير الماضي، وسبق له أن أحيا حفله الأول هناك في شهر أبريل من عام 2018.