امرأة تحتفل بزواجها دون حضور العريس

أميرة خالد(صدى):

بفستان رائع ملئ بالنقوش المذهلة، وداخل قاعة مميزة بقلعة أثرية، وبقلب يتلهف إلى يوم زفافها، استقبلت ” تريسا ماهون ” ، يومها المميز بسعادة بلغت عنان السماء، ولكن عندما حان موعد إعلان زواجها من الرجل الذي أحبته، اكتشف الجميع عدم وجود العريس المنتظر.

السيدة البالغة من العمر 38 عاماً، والتي لديها 3 أبناء، لم تواعد رجالاً من 3 أعوام، إلا أن ذلك لم يثنيها عن قرارها بأن ترتدي فستان الزفاف وتحتفل بحفل زفافها من جانب واحد.

وتعود فكرتها بإقامة زفافها بدون وجود زوج لها، إلا أنها كانت تواعد أحد الرجال لمدة 6 أعوام، وأنجبت منه طفلين، إلا أنه في النهاية تركها ولم يتزوجها.

وحاولت تريسا إكمال مراسم الزفاف مع صديقها، إلا أنهما اختلفا ولم يرغب في إتمام الزواج منها، مما دفعها إلى إقامة الحفل بمفردها دون وجوده.