بالفيديو.. إبراهيم الخليفي يطلب من زوجته رقم رفيقتها ليلة العرس

نايف السالم(صدى):

طلب دكتور إبراهيم الخليفي، المستشار الأسري والخبير التربوي، من زوجته أغرب شيء يطلبه رجل من عروسه ليلة العرس، وهو رقم رفيقتها.

وأوضح دكتور إبراهيم خلال استضافته في برنامج ” في الصورة “، أنه في ليلة زفافه قال لزوجته من رفيقتك، وكذلك قال لها من رفيقه، وكتب رقمه، وطالب برقم رفيقتها، وقال لزوجته: ” إذا تضاربنا قولي لها. ”

وأضاف ” الخليفي ” أنه قال لزوجته لا تحكي لوالدته ولا والدتها أو خالها، وأنه يجب أن تخبي عن والدتها مشاكلها الزوجية، ولكن إذا كان هناك شيء واضح للعيان يناقش تحكي للوالدين ليعقلوا الأمر.