بالفيديو.. إبراهيم الخليفي يطلب من زوجته رقم رفيقتها ليلة العرس
طلب دكتور إبراهيم الخليفي، المستشار الأسري والخبير التربوي، من زوجته أغرب شيء يطلبه رجل من عروسه ليلة العرس، وهو رقم رفيقتها.
وأوضح دكتور إبراهيم خلال استضافته في برنامج ” في الصورة “، أنه في ليلة زفافه قال لزوجته من رفيقتك، وكذلك قال لها من رفيقه، وكتب رقمه، وطالب برقم رفيقتها، وقال لزوجته: ” إذا تضاربنا قولي لها. ”
وأضاف ” الخليفي ” أنه قال لزوجته لا تحكي لوالدته ولا والدتها أو خالها، وأنه يجب أن تخبي عن والدتها مشاكلها الزوجية، ولكن إذا كان هناك شيء واضح للعيان يناقش تحكي للوالدين ليعقلوا الأمر.
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