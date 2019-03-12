عمرو أديب : إلغاء البث لقنوات ” bein ” في المملكة يكسر قطر

طلال الضوي(صدى):

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، اليوم الاثنين، على قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء البث الحصري لقنوات “bein” في المملكة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج ” الحكاية ” حلقة اليوم: هذا قرار سيكسر احتكار قطر، وستكون البداية لنهاية الاحتكار، واتمنى أن القرار يتم تنفيذه في مصر لأنها قوية داخل الاتحاد الأفريقي.

وأضاف : المملكة تمكنت من الوصول إلى هذه الخطوة العظيمة، وسنطالب بذلك أسوة بالمملكة.

كان الاتحاد الآسيوي، قد استجاب لطلب نظيره السعودي، بشأن إلغاء البث الحصري لقنوات bein sport لجميع مباريات البطولات الآسيوية للاندية والمنتخبات، التي تقام في المملكة.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن يتم بث مباريات البطولات الآسيوية، دون اشتراط مشاركة أندية المملكة، عبر قنوات الاتحاد الآسيوي المفتوحة على موقع ” يوتيوب ” بتعليق وإخراج سعودي، وذلك حتى يتم فتح مظاريف القنوات السعودية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .