” آل سويلم ” يوجه رسالة لجمهور النصر : ” الخسارة غير مرضية لنا “

ماجد محمد(صدى):

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، رسالة للجمهور بعد خسارة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني، اليوم الاثنين.

وقال آل سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: جمهور الشمس: الخسارة غير مرضية لنا والاداء لم يكن مقنع، سنواصل العمل ونتدارك الأخطاء، وبدعمكم بإذن الله يحالفنا التوفيق.

وتلقى نادي النصر، هزيمة أمام ذوب آهن الإيراني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا2019.