بالفيديو.. انهيار أحد الملاعب القطرية المخصصة لاستضافة كأس العالم

طلال الضوي(صدى):

انهار جزء من أحد الملاعب الجديدة، المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم، والمقرر إقامتها عام 2022.

وقامت قطرية بتوثيق، لحظة إنبعاث الغبار الكثيف الناتج عن انهيار أحد أجزاء الملاعب الجديدة، التي تم إنفاق الملايين عليها.

وتشير المعلومات إلى أن أسباب ذلك الانهيار جنائياً ومتعمداً، وقام به بعض العمال القائمين عليه، انتقاما من سوء المعاملة ونقص الرواتب التي يحصلوا عليها.

وكانت صحيفة ” صنداي تايمز ” الإنجليزية، قد كشفت من خلال بعض الوثائق السرية التي أزاحت الستار عنها، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” عُرض على أعضاءه الحصول على حوالي مليار دولار من قطر؛ على سبيل الرشوة، للفوز بشرف استضافة كأس العالم 2022.

اقرأ أيضًا: