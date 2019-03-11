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بالفيديو.. إبراهيم الخليفي: الأصل في الزواج هو ” سوء الظن “

بالفيديو.. إبراهيم الخليفي: الأصل في الزواج هو ” سوء الظن “
علي القحطاني(صدى):

نصح الدكتور إبراهيم الخليفي، باختيار الزوجة الراضية بقليلها وتعلم أحوال وطنها وزوجها، مستشهدًا بقول النبي ” صلَّ الله عليه وسلم ” : ” فاظفر بذات الدين ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أن الأصل في الزواج هو ” سوء الظن ” حتى تسأل عن الشريك وتبحث عن أصله وأبسط الأشباء الخاصة به؛ بهدف التأكد من أنه الشريك المناسب.

وأشار إلى أن ” الزواج عن حب ” مضرّ، ومخربط مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو بدلا من الشوربة والسلطات، مضيفًا أن ” الحب وسط يفسد البصيرة، وليس كل اقتران زواج ” .


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