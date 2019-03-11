تدشين بورش تايكان الكهربائية بالكامل سبتمبر المقبل

أميرة خالد(صدى):

تستعد صانعات السيارات في كل صوب وحدب لطرح موديلاتها الكهربائية بالكامل، أبرزها بالطبع بورش التي دشّنت منذ 3 سنوات سيارتها ميشن E الاختبارية، والآن أكدت الصانعة الألمانية رسمياً نيتها إطلاق نسختها الإنتاجية المسماة تايكان في سبتمبر 2019.

لم يتم تحديد موعد حتى الآن، لكنه يفترض أن نراها في 10 سبتمبر بمعرض فرانكفورت للسيارات، على أن تبدأ مبيعاتها قبل نهاية 2019، وبالرغم من أن تصميمها النهائي لم يظهر بعد، تقول بورش أن هنالك ما يزيد عن 20,000 شخص قد حجزها بالفعل بدفعة أوليّة 2,500 يورو (10,550 ريال).

“ الاهتمام المبهر بتايكان يظهر بأن عملاءنا وجمهورنا متحمس مثلنا تماماً لإطلاق أول بورش كهربائية بالكامل، وبناءً عليه فإننا قمنا بزيادة قدرتنا الإنتاجية.. ستكون تايكان أكثر سيارة رياضية متطورة في فئتها، بورش حقيقية بما تعنيه الكلمة ” – ديتليف فون بلاتين عضو مجلس إدارة بورش للتسويق والمبيعات.

هذا وحتى الآن نحن نعلم بأن تايكان ستستمد طاقتها عبر محركين كهربائيين يولدان معاً 600 حصان، على أن تكفي البطارية سير 500 كم بالشحنة الواحدة، تشحن 100 كم خلال 4 دقائق فقط، تتسارع من 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية.