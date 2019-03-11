هيئة الأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لديها، لحملة البكالوريوس.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” أخصائي معالجة المخالفات الوقفية، مدير مشاريع، رئيس قسم الأصول الثابتة ” .

وأشارت إلى أن العمل سيكون بمقر الهيئة في الرياض، مشتركة ة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط.

ويمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط والتقدم على الوظائف من خلال موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنــــا .