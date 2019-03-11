هيئة الأوقاف تعلن توفر وظائف شاغرة
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر وظائف إدارية وقانونية شاغرة لديها، لحملة البكالوريوس.
وأوضحت أن الوظائف بمسمى ” أخصائي معالجة المخالفات الوقفية، مدير مشاريع، رئيس قسم الأصول الثابتة ” .
وأشارت إلى أن العمل سيكون بمقر الهيئة في الرياض، مشتركة ة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط.
ويمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط والتقدم على الوظائف من خلال موقع الهيئة الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط هنــــا .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4375 ] نشر منذ 8 دقائق
بالتوفيق للجميع.