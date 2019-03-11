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مدرب المغرب يعلن قائمة المنتخب واستبعاد ” حمدالله “

مدرب المغرب يعلن قائمة المنتخب واستبعاد ” حمدالله “
نواف السالم(صدى):

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة فريقه المستدعاة لوديتي مالاوي والأرجنتين، استعداداً لكأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر.

وشهدت قائمة المغرب التي ضمت 33 لاعباً، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما غاب عنها المهاجم عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر.

وكشف رينارد أنه تم استبعاد حمدالله، من قائمة ” أسود الأطلس “، بسبب رفض اللاعب الانضمام للمنتخب، لأسباب عائلية.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره مالاوي يوم 22 مارس الجاري، على أن يواجه نظيره الأرجنتيني يوم 26 من الشهر ذاتها، استعداداً لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية.


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