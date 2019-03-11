العثور على جثة فتاة مشوهة ومقطعة بعد تعرضها لاغتصاب جماعي

مانيلا(صدى):

عثر رجال شرطة الفلبين، فتاة عارية بعدما قام 3 أشخاص باغتصابها ثم تقطيع جثتها إلى أجزاء، لصعوبة التعرف عليها، في جريمة بشعة هزت مدينة ” لابو لابو ” الفلبينية.

وأبلغت أسرة الفتاة بتغيب كريستين سيلاوان، البالغة من العمر 17 عاماً، عن المنزل، منذ يوم الأحد الماضي، ولم تعد إلى بيتها، مما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

وكشفت تحريات الشرطة عن العثور على جثة مشوهة للفتاة، بالإضافة لتهشم جمجتها، ليفشل رجال الشرطة في التعرف عليها، إلا أن والدة الفتاة تعرفت عليها من خلال ملابسها الممزقة.

وبدأ المحققون في البحث على قتلة الفتاة، ومحاولة العثور على الـ3 أشخاص الذين شوهدت معهم قبل اختفائها مباشرة.

ويعتقد المحققون أن الفتاة تعرضت للاغتصاب على يد 3 أشخاص، كانوا تحت تأثير المخدرات.

ولم تكتشف الشرطة بعد الدوافع التي دفعتهم إلى تلك الجريمة البشعة، إلا أن التحريات تجري على قدم وساق للكشف عن الجناة.