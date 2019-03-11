بالصور.. بعد بكائها في بث مباشر.. بسمة وهبة تصل جدة وتلتقي عروس ابنها

أميرة خالد(صدى):

فاجئت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بنشر صورتها مرتدية الحجاب.

وعلقت بسمة على الصورة، قائلة: ” الحمد لله وصلت جدة “، في إشارة إلى حل أزمتها، وسط آلاف التعليقات المهنئة لها: ” مبروك يا أم العريس “، وكتب آخر: ” عقبال ما تشيلي أحفادك “، وذكرت إحدى متابعيها: ” خلي بالك الطرحة شفافة. ”

وكانت الإعلامية بسمة وهبة ممنوعة من حضورها كتب كتاب نجلها في المملكة، طبقًا لقواعد المملكة، ما أدى لاستغاتها عبر المنصات الإلكترونية، لتزف بعد ساعات لجمهورها نبأ سفرها إلى نجلها.

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