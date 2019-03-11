بالفيديو.. عبد الله العساف : ” سنعلمك من جديد ” عبارة لخريجي الإعلام

علي القحطاني(صدى):

أكد أستاذ الإعلام السياسي عبد الله العساف، اليوم الاثنين، على ضرورة تقديم لسوق العمل مايحتاجه في الإعلام.

وقال العساف خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن معظم المؤسسات الصحفية تبادر خريج الإعلام بعبارة واحدة عند انضمامه إليها: انسَ كل ما تعلمته في الجامعة وسنعلمك من جديد!.

وأضاف : يجب على أقسام الإعلام أن تقدم لسوق العمل ما يحتاجه بالفعل، ولا عيب في أن نستنسخ تجارب الآخرين الإعلامية ونعيد تكييفها بشكل يناسب مجتمعنا.

في حين قال خالد المالك رئيس تحرير الجزيرة : الصحف تعاني وتسرح بعض صحفييها، ووزارة الإعلام بهيئاتها المختلفة لا تستطيع أن تستوعب أي أعداد إضافية من خريجي الإعلام، لذلك أطالب بإعادة النظر في أقسام الإعلام من حيث محتواها وتخصصاتها وعدد المقبولين بها.