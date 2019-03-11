رجل يضرب زوجته بالحزام لسرعة نبضها

أنقرة(صدى):

قضت محكمة تركية بسجن رجل لتعمده القتل، بعد اعتداء وحشي على زوجته الحامل في 5 أشهر.

وتفصيلًا، عاد الرجل إلى منزله، بحسب رواية الزوجة، فوضع يده على قلبها فوجد نبضها سريعا، وعلى الفور اعتقد أنها كانت تخونه وأحضرت رجلا للمنزل في غيابه، فأقدم على ضربها ضربا مبرحا حتى فقدت الوعي، وعندما فقدت وعيها أخذها إلى الحمام، ثم غسل لها وجهها حتى عادت إلى وعيها وأكمل الضرب فيها.

وقالت الزوجة إن زوجها ضربها بالحزام ثم بـ ” كوريك ” ، وحطم جرة فوق رأسها، وقضت المحكمة بسجن الزوج 4 سنوات ونصف، معتبرة أن الحادث محاولة قتل متعمدة، وتم إيداع الرجل في السجن ونقلت الزوجة إلى المستشفى.