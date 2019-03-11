زوجة ترفع دعوى طلاق: ” سرق أعضاء شقيقتي وباعها “

القاهرة(صدى):

رفعت شابة مصرية، دعوى طلاق على زوجها الطبيب، بعدما اكتشفت تجارته في الأعضاء البشرية، وسرق ” كلية ” شقيقتها.

وأوضحت الشابة، أنها اكتشفت خديعة زوجها عندما تعبت شقيقتها بشدة واضطرت إلى دخول المستشفى الخاصة الذي كان شريكًا بها، لإجراء جراحة استئصال زائدة.

وأشارت إلى أنها سمعته بعد إجراء العملية مباشرة، يتحدث في الهاتف، قائلًا: ” أنا عايز فلوس أكثر من أي جراحة عملتها عشان أخت مراتي ولو عرفوا إني أخذت الكلية وبعتها هتكون مصيبة ” .

وأضافت أنها أبلغت عائلتها وأبلغوا الشرطة وبالفعل ثبت سرقة ” كلية ” شقيقتها، مؤكدة أنها تريد الطلاق بعد أن كرهت زوجها الطبيب بعد أن اكتشفت أنه سمسار بيع أعضاء بشرية خائن للقسم.

واختتمت: ” عرفت إني تزوجت من جزار لا يعرف الرحمة، الفلوس أعمت قلبه وعينيه، وحسبي الله ونعم الوكيل، طلبت الطلاق ولكنه رفض وساومني فأصررت على الحصول عليه من المحكمة خاصة أنني أعاني كل يوم مما فعله مع أهلي وأختي التي تعاني من مضاعفات الجراحة حتى الآن، نتيجة انبهاري في البداية بكونه طبيب جراح ولم أكن أعلم أنه جزار لا يرحم ” .