امرأة تحمل في 15 طفلًا لتتجنب السجن

روما(صدى):

لجأت امرأة إيطالية، إلى حيلة مرهقة لتتجنب عقوبة السجن، إذ حملت في 15 طفلًا بشكل مستمر، لكنها نالت عقوبتها في نهاية المطاف.

وتحايلت المرأة على القانون الذي يسمح لها بالعيش مع طفلها وقضاء عقوبتها فيما بعد، لذلك حملت الأم البالغة 39 عامًا في 15 جنينا حتى لا تُسجن إثر ارتكابها جرائم عدة، ولكنّ القضاة حكموا بضرورة أن تواجه العقوبة القانونية المناسبة.

وتصل عقوبات المرأة إلى السجن مدة تصل إلى 16 عامًا، نتيجة مجموعة من الجرائم بحقّ ممتلكات الغير، ارتكبتها من 2001 إلى 2017 في العاصمة الإيطالية روما.

ونفّذ رجال الشرطة الإيطالية حكم القضاة، فقد توجّهوا إلى المنزل الذي تعيش فيه الأسرة بمنطقة نيو فلوريدا التابعة لمدينة أرديا، واصطحبوا المتهمة إلى سجن ريبيبيا مع طفلها المولود حديثا.