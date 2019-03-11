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بالفيديو.. أيتن عامر تدعي على شقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل

بالفيديو.. أيتن عامر تدعي على شقيقتها وفاء: حسبي الله ونعم الوكيل
أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها بمقطع فيديو، برفقة شقيقتها النجمة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام. ”

وأوضح الفيديو أيتن عامر وهي تشكو لجمهورها من وفاء التي ترافقها في السيارة بسبب حديثها الكثير وصوتها العالي، بينما هي متعبة ولم تشرب قهوتها الصباحية قائلة: “ حسبي الله ونعم الوكيل. ”

يذكر أن أيتن عامر تشارك في رمضان 2019 بمسلسلين وهما ابن الأصول مع حمادة هلال وطلقة خط مع مصطفى خاطر.


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