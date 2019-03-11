اكتشفي الأفضل لبشرتك ” الكريم أم السيروم “

أميرة خالد(صدى):

تعدّ مستحضرات العناية بالبشرة من الأمور الضرورية التي يجب إعتمادها بصورة دوريّة .

اكتشفي الفرق بين السيروم والكريم المرطّب :

ما هو السيروم وطرق إستخدامه؟

– ترتكز تركيبة السيروم على الفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة التي تتغلغل إلى أعماق البشرة وتصلحها.

– من فوائد السيروم أنه يساهم في حماية البشرة من الجفاف كما أنه يعزّز دور البكتيريا الجيّدة، فضلاً عن أنه يحارب التجاعيد ويحدّ من الهالات السوداء تحت العينين.

– يتميّز السيروم بقوامه اللزج واللامع، ومن الممكن إستعماله بشكلٍ يومي من دون الخوف من التعرّض لأيّ تأثيرات سلبية.

– قبل تطبيق السيروم على كامل الوجه، من الضروري غسل البشرة ووضع التونر لضمان الحصول على النتائج المثالية المطلوبة.

ما هي مزايا الكريم المرطّب ودواعي إستعماله؟

– الكريم المرّطب هو عبارة عن مزيج بين الزيت، المياه ونوع من الشمع.

– بمجرّد إستخدام هذا المستحضر التجميلي فإن مكوّناته تتغلغل إلى الطبقات العليا من الجلد، ما يجعلها أكثر ليونة ومرونة.

– الكريم ضروري لترطّيب البشرة حيث أنه يحتوي على كميات كافية من المياه، ما يحمي الجلد من التضرر نتيجة التعرّض لدرجات الحرارة العالية ومختلف العوامل الخارجيّة التي قد تصيب البشرة بالجفاف.

– إستخدام الكريم المرطّب هو وسيلة فعّالة لمعالجة حبّ الشباب إضافة الى المساهمة في القضاء على البقع الداكنة والاحمرار في الجلد وبالتالي توحيد لون البشرة.

كما أن الكريمات الغنية بالمركبات الجيدة هي بمثابة سلاح فعّال ضد علامات الشيخوخة.

– لتطبيق الكريم بطريقة جيّدة، لا بدّ من الإلتزام بكميات محددة وصغيرة جداً، وذلك لأن إغراق الجلد بكريم الترطيب يسبب مع الوقت إنسداد المسام ويؤدي الى البشرة الدهنيّة.