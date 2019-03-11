وظيفة الأحلام.. لا تفعل شيئًا وخذ 2320 دولار

ستوكهولم (صدى):

أطلقت السويد وظيفة خيالية غريبة من نوعها براتب مجزٍ شهريا مقابل عدم فعل أي شيء لبقية الحياة.

وقرر القائمون على مشروع سويدي تجريبي توظيف أحد المحظوظين في عمل خالٍ من أي مسؤولية، عدا أمر واحد يفعله كل صباح، وهو قرع إحدى ساعات محطة كورسفاجن، قيد الإنشاء في مدينة جوتينبورج.

وأكدت أنه يمكن للموظف البقاء في المحطة أو العودة للنوم أو فعل ما يحلو له، طالما أنه يعود في نهاية اليوم ليقرع الساعة من جديد؛ كدليل على انتهاء مناوبته.

كما يحصل الموظف لقاء قرع الساعة صباحا ومساء على 2320 دولارا، إضافة إلى زيادات سنوية، وأيام إجازة ومزايا أخرى.