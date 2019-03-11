الاتحاد يتلقى هزيمة قاسية أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

تلقى نادي الاتحاد، هزيمة قاسية أمام الوحدة الإماراتي، بأربعة هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا2019.

وافتتح محمد برغش أهداف المباراة للوحدة في الدقيقة 16، واضعًا فريقه في المقدمة، ومن ثم أحرز دا سيلفا سوزا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يحرز ناصر الشمراني هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 56.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، أحرز إسماعيل مطر الثالث للوحدة في الدقيقة 80 ، قبل أن يسجل سوزا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الوقت القاتل.