المطيري الي المرتبة العاشرة

سعيد العجل(صدى):

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا بترقية الأستاذ عبدالله بن عجاج المطيري رئيس بلدية اللهابة إلى المرتبة العاشرة.

وأعرب “ المطيري ” ، عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، و على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.