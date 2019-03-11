شاب يمزق جسد نجار بـ ” سكين ” لمعاكسته عمته

القاهرة(صدى):

أقدم طالب مصري على ضرب نجار موبيليا بالسلاح الأبيض بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة عمة المتهم أكثر من مرة.

ووصل النجار مصاب بجرح نافذ بالبطن وآخر شبه نافذ بالصدر وتم حجزه في المستشفى للعلاج.

وتبين قيام المصاب بمعاكسة عمة المتهم أكثر من مرة ولدى قيام المتهم بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض ” مطواة “.