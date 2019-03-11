خورخي فوساتي : مواجهة باختاكور صعبة ونحاول التغلب على ضغط المباريات

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب فريق الأهلي خورخي فوساتي، أن مباراة الفريق أمام باختاكور صعبة أمام منافس قوي، موضحًا أن الفريق يسعى لتقديم عرض جيد وتحقيق الانتصار لمواصلة صدارة المجموعة الآسيوية.

وقال المدرب خلال مؤتمر صحفي : تابعنا باختاكور في مباراته الماضية أمام بيرسبوليس وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وأضاف : أسعى لاختيار أفضل تشكيلة وطريقة لعب منافسة لكل مباراة حسب قائمة الفريق المتاحة، حيث أن قائمة الفريق في الدوري المحلي مختلفة عن القائمة التي تشارك في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا.

وتابع : عاني الفريق من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية حيث لعبنا 8 مواجهات في 30 يوم فقط بمعدل كل 3 أيام، لكننا نسعى للتغلب على ضغط المباريات.

في حين قال محمد العويس : مباراة الغد هامة لمواصلة الانتصارات في مشوار الفريق في دوري أبطار آسيا.

وأضاف : لدى اللاعبين إصرار على إسعاد جماهيرنا الوفية بتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة والاستمرار في صدارة المجموعة.

واختتم قائلًا : جميع فرق المجموعة لديها نفس الحظوظ في خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة وانتصار الفريق في لقاء الغد سيمنحنا الثقة.