نتانياهو: سمحت للمال القطري بالدخول لغزة لإبقاء الانقسام الفلسطيني

طلال الضوي(صدى):

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، أنه سمح للمال القطري بالدخول المنظم إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه بقوة السلاح، بهدف استمرار الانقسام الفلسطيني قائما.

وأوضح أن ذلك جزء من استراتيجية أوسع لإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه بين الحركة الإرهابية وفتح، قائلًا إن استمرار المال القطري مهم لإبقاء الانقسام الفلسطيني خلال اجتماع لحزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه الاثنين.

وأضاف نتانياهو: ” أي شخص ضد الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مع تحويل الأموال إلى غزة، لأن إبقاء الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد في منع إقامة الدولة الفلسطينية. “