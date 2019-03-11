بالفيديو.. زوج ابنة إلهام الفضالة يتعرض للعنصرية في أول ظهور له

خالد الظفيري(صدى):

ظهر زوج منة العتيبي ابنة إلهام الفضالة، للمرة الأولى منذ زواجهما، وذلك خلال تواجده في صالون الحلاقة، إذ أعلن أنه تم إبلاغه بخبر سعيد وهو حمل زوجته.

وقال في مقطع فيديو: ” اليوم سمعت خبر وايد حلو، للحين ما حد راضي يقول لي شنو ” ، في إشارة إلى أنه لا يعرف جنس الجنين بعد.

وعلَّق المتابعين تعليقات عنصرية، عن شكل ولون بشرة زوجها، متمنيين ألا يشبهه المولود، وهو ما رفضه بعض من المتابعين.

يشار إلى أن الفضالة أعلنت حمل ابنتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ” سناب شات ” .

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