زيدان مدرب ريال مدريد الجديد

نواف السالم(صدى):

كشف برنامج شيرينغويتو المهتم بالفريق الملكي ريال مدريد، أنه سيتم الإعلان عن إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري وتعيين زين الدين زيدان لتدريب الريال، بعد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت صحيفة ليكيب، في نبأ عاجل لها، بعنوان ” زيدان يعود لريال مدريد لخلافة سولاري ” ، إنه ” في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق صباح غد الثلاثاء ” .

وأكدت أن إدارة ريال مدريد استقرت على إقالة سانتياجو سولاري، مساء اليوم الإثنين، بعد اجتماع عاجل بين مسؤولي النادي.

ولفتت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تواصل مع ” زيزو ” منذ ساعات، وطالبه الأخير بالتمهل قليلا قبل أن يعلن عن موافقته.

يذكر زين الدين زيدان كان قد رحل عن قيادة الميرنجي، صيف العام الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وذلك رغم تبقي موسمين في عقده القديم مع النادي الذي كان سينتهي في صيف 2020.