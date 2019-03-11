بالفيديو.. شيماء علي: قمت بـ ” غسل الأموات وكنت مرعوبة “
كشفت الفنانة شيماء علي، أنها عاشت في رعب حقيقي خلال تأديتها أحد الأدوار وهي تقدم شخصية ” غسل الأموات ” .
وأوضحت شيماء، خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان، انها عاشت رعب وخوف حقيقي خلال تحضيرها للدور، وخاصة لحظة دخولها إلى ذاك المكان الذي يغسل فيها الأموات.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز كافة تفاصيل الشخصية بوضعها الكفوف البلاستيكية وارتداء الملابس الخاص بغسل الموتى، فشعرت حينها بالرهبة والخوف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47640 ] نشر منذ 47 دقيقة
يابعدعمري والله😘😘😘
تعالي ياقلبي
أسكن لك رجفة ضلوعك😍😍
عوافي[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 44 دقيقة
يومأ ما ستدخلين مثل هذا المكان …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47640 ] نشر منذ 33 دقيقة
عوافي
بعد عمر طويل إن شاءالله
كلنا بنروح لهذا المكان😐