  • الإثنين 11

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. شيماء علي: قمت بـ ” غسل الأموات وكنت مرعوبة “

بالفيديو.. شيماء علي: قمت بـ ” غسل الأموات وكنت مرعوبة “

بالفيديو.. شيماء علي: قمت بـ ” غسل الأموات وكنت مرعوبة “
أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة شيماء علي، أنها عاشت في رعب حقيقي خلال تأديتها أحد الأدوار وهي تقدم شخصية ” غسل الأموات ” .

وأوضحت شيماء، خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان، انها عاشت رعب وخوف حقيقي خلال تحضيرها للدور، وخاصة لحظة دخولها إلى ذاك المكان الذي يغسل فيها الأموات.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز كافة تفاصيل الشخصية بوضعها الكفوف البلاستيكية وارتداء الملابس الخاص بغسل الموتى، فشعرت حينها بالرهبة والخوف.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 44 دقيقة

يومأ ما ستدخلين مثل هذا المكان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *