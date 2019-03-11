زوران يعلن ضم نواف العابد لقائمة المعسكرين للقاء الدحيل

ماجد محمد(صدى):

أعلن الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال، عن ضم نواف العابد لقائمة المعسكرين للقاء الدحيل القطري، في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا2019.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن ” نواف عانى في الفترة الماضية من الإصابة، وأجرى عملية سابقًا، إلا أن الإصابة تكررت في نفس المكان ” ، مضيفًا : ” أتمنى أن تكون المرة الأخيرة يجب أن نكون حذرين في التعامل مع وضعه البدني ” .

وتابع: ” الجولة الثانية في دور المجموعات سنواجه فريق قوي بلاعبين مميزين، دعم صفوفه بلاعبين أجنبيين في الفترة الشتوية، سنلعب للنقاط الثلاث ”

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وعن اللاعبين الأجانب، أوضح ” بالنسبة للاعبين الأجانب، اخترنا سابقًا اللاعبين الأربعة الأنسب ” ، مضيفًا : ” أما اللاعبين المحليين المصابين، نحن جهزنا عدد من اللاعبين في الفترة الماضية، وعلى ثقة بالجميع ” .

و عن أولوياته في المنافسة على البطولات، أشار إلى أن ” الدوري هدف مهم، أيضًا الآسيوية بدون شك، البطولة العربية بحكم وصولنا لنصف النهائي ستكون مهمة، بطولة الكأس سننظر في ظروفنا حينها، بحكم ضغط المباريات، كل المنافسات مهمة في نهاية الأمر ” .

ويواجه الهلال، نادي الداحيل القطري غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، إذ يسعى الهلال إلى الفور واحتلال صدارة المجموعة بعدما تساوى مع الدحيل في عدد النقاط ولكنه احتل المركز الثاني بفارق الأهداف.