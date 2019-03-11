بالفيديو.. حلا الترك داخل متجر لـ الماكياج تُجرب ” الكحل والبودرة وأحمر الشفاة “

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة حلا الترك، في مقطع فيديو، وهي تتجول داخل متجر لمستحضرات التجميل مع والدتها، وتقوم بتجريب أنواع ” الماكياج ” المختلفة.

جاء ذلك خلال في إحدى فقرات برنامج الواقع الخاص بها ” حلا ” ، إذ ظهرت وهي تقوم بتطبيق الكحل داخل جفنها والبودرة على خديها مثل الكبار.

من جانبها، أوضحت والدتها أنها تحب الماكياج كثيراً وترغب في الحصول على كل إصدار جديد من المستحضرات.

وظهرت حلا المقطع، وهي تقوم بتجربة ألوان عدة من أحمر الشفاه وعلى تحديد تلك المفضلة لديها.