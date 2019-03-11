” أحمد سعد ” يقبل كلبه : ” وفي وقمر “
ظهر الفنان المصري أحمد سعد في صورة نشرها مؤخراً على حسابه على ” إنستجرام ” برفقة كلبه.
وكان سعد في الصورة برفقة كلبه وهو يقبله على فمه، معلقًا على الصورة : ” كلبي الجميل شيتوس. ما شاء الله وفي وقمر “.
وأثارذلك موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة، حيث رأى الكثير من المتابعين في ذلك تصرفاً غير مقبول.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47640 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماتنلام ياسعد
كل مازادت معرفتك باالبشر زاد أحترامك
للحيوانات😉
عوافي[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 42 دقيقة
ايش المطلوب …