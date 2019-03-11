” أحمد سعد ” يقبل كلبه : ” وفي وقمر “

أميرة خالد(صدى):

ظهر الفنان المصري أحمد سعد في صورة نشرها مؤخراً على حسابه على ” إنستجرام ” برفقة كلبه.

وكان سعد في الصورة برفقة كلبه وهو يقبله على فمه، معلقًا على الصورة : ” كلبي الجميل شيتوس. ما شاء الله وفي وقمر “.

وأثارذلك موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة، حيث رأى الكثير من المتابعين في ذلك تصرفاً غير مقبول.