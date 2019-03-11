حجة.. عشرات القتلى والجرحى في مجزرة حوثية لأسرتين بينهم نساء وأطفال

فهمي محمد(صدى):

شهدت مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة باليمن، أمس الأحد، مجزرة جماعية ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، راح ضحيتها 40 قتيلًا وجريحًا من أسرتين فقط.

وأوضحت مصادر، أن القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، إذ قُتل 12 امرأة من عائلة الهادي و8 أخريات من أسرة أحدب، كما أن تتراوح أعمال الأطفال ما بين شهر و13 عامًا.

يأتي ذلك بعد احتلال المليشيا الإرهابية للمديرية التي تنتشر فيها قبائل حجور اليمنية، إذ قامت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت حتى الآن المئات، وتحتجزهم الميليشيات في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

وقامت بتفجير عدد كبير من منازل المواطنين إذ وصل عددها إلى أكثر من 50 منزلًا منزلاً، منذ اقتحامها منطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر الخميس الماضي.

وأعلنت السلطات المحلية بحجة، أمس الأحد، مديرية كشر، مديرية منكوبة، جراء ما وصفتها الجرائم الوحشية التي تمارسها مليشيا الحوثي .