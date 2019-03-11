” اللحظات الأخيرة للطائرة الإثيوبية ” المضيفات ينهرن.. وراكب: ” إنه الفيديو الأخير “

أديس أبابا(صدى):

شهد مطار أديس بابا بالعاصمة الإثيوبية، لحظات لا تنسى قبل إقلاع الطائرة المنكوبة والتي سقطت أمس الأحد، وأسفرت عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 157 راكباً.

وكشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي تفاصيل اللحظات الأخيرة في المطار، إذ كانت متجهة في طائرة أخرى إلى جوهانسبرغ وكان موعد إقلاع طائرتها الساعة الثامنة و40 دقيقة، فيما كانت الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى نيروبي ستقلع في الثامنة و30 دقيقة.

ولكن بعد إقلاع الطائرة المنكوبة، فوجئت السفيرة بمسؤولي المطار يبلغون الركاب بأن الطائرة ستتأخر عن الإقلاع لعوامل خارجية طارئة، مضيفة أن الطائرة أقلعت بعد فترة ليست بالكثيرة إلى جوهانسبرغ، ولم يكن أحد يعلم بسقوط الطائرة الأخرى.

وفور هبوط الطائرة في مطار جوهانسبرغ، علم أحد الركاب من خلال خدمة الأخبار السريعة بالحادث، وعلى الفور أخبر الركاب والمضيفات اللائي أصبن بانهيار خاصة أنهن وكما قلن أمام الركاب صافحن زميلاتهن مضيفات الطائرة المنكوبة قبل الإقلاع بدقائق، وتأثرن جدا فور سماعهن للخبر، وفقًا لـ ” العربية نت ” .

واتضح أن قائد الطائرة طيار إثيوبي شاب من أصل كيني يدعى ياريد مولوغيتا، وقام بالتحليق لمدة 8000 ساعة طيران، وبرفقته مساعده أحمد نور محمد نور، وقام بالتحليق لأكثر من 200 ساعة.

أقلت الطائرة رحلتها الأخيرة رقم 302 إلى نيروبي ومدتها ساعتان قبل أن يتأكد وقوع الحادث في الساعة 8,44 صباحاً بالتوقيت المحلي لإثيوبيا، حيث تحطمت قرب بلدة ” بيشوفتو ” التي تقع على بعد نحو 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.

ووثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة، إذ نشر زوجان شابان من مدينة تاغانروك الروسية، ألكساندر ويكاتيرينا بولياكوف، الفيديو معلقين: ” أخبار سيئة 1.5 ساعة ونطير إلى كينيا، إنه الفيديو الأخير من مطار أديس أبابا ” .

ويمكن مشاهدة طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية واضحة بمقطع الفيديو الذي يصورها على مدرج المطار، أثناء اقتراب الركاب للصعود على متنها.