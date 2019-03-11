بايرن ميونيخ يتلقى تحذير من ماتيوس قبل مواجهة ليفربول

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب الدولي الألماني السابق، لوثر ماتيوس، أنه يثق في قدرة نادي بايرن ميونخ على عبور عقبة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، على خلفية الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق في الوقت الراهن.

وأضاف ماتيوس، الذي ارتدى قميص بايرن ميونخ طوال 12 عاماً: “ 0 -0 (نتيجة مباراة الذهاب) هي نتيجة جيدة، ولكنها خطيرة أيضاً بالطبع، عندما يكون هناك حاجة لإحراز هدف ستسنح لليفربول أيضاً بعض الفرص، ولكن بايرن ميونخ سيلعب في بيته، وسبق له أن تغلب على الكثير من الفرق في دوري الأبطال. ”

وقال اللاعب الألماني السابق إن بايرن ميونخ هو المرشح الأول للتتويج بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، مشيدًا أيضاً بالمدير الفني لبايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، وقال: “ عبر مرحلة الضعف، الآن أصبح يسيطر على الفريق، بايرن يعيش حالة من التناغم هي الأعلى منذ وقت طويل. ”

وأبدى ماتيوس إعجابه بقدرة شالكه على التماسك والاستمرار في المنافسة في البطولة الأوروبية، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “ هذا الفريق لا يملك حظوظاً كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية. ”

واختتم الألماني: ” ولكن لا أرى أي احتمال لاستمراره في التقدم، احتمالات خروج شالكه تصل إلى 99.9%، إذا تمكن من التأهل فسيكون هذا أحد أهم الإنجازات في تاريخ دوري أبطال أوروبا. “