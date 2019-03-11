خبيرة تجميل تقدم 9 نصائح لروتينك الليلي

أميرة خالد(صدى):

نصحت نيفين يوسف خبيرة التجميل ، السيدات والفتيات بتطبيق روتين ليلي مميز لاستعادة جمالها وللتخلص من الإجهاد والضغوط النفسية وهو كالاتي:

1- روتين العناية الشخصية:( تنظيف الوجه، غسل الأسنان، ترطيب الوجه، ترطيب اليدين والقدمين)

2- لبس ملابس النوم النظيفة والمريحة

3- وضع عطر هادئ

4- تجهيز ملابس الغد إذا كنت تذهبين للعمل أو أي مشوار

5- وضع الملابس المتسخة بالغسالة لتشغيلها بالصباح

6- تشغيل غسالة الأطباق

7- تلميع حوض الصحون

8- إخراج المجمدات (لحم أو دجاج) من الفريزر ووضعه بصينية بالثلاجة أو بجانب حوض الصحون.

9- اشربي أعشابا ساخنة للراحة والاسترخاء كالقرفة أو النعناع أو البابونج أو الجنزبيل غير محلاة أو محلاة بمعلقة عسل واحدة.

نصحت خبير التجميل بوضع روتين للعطلة الأسبوعية للعناية بأظافرك ولعمل جلسة مساج للجسم للتغلب على الإرهاق البدني والذهني طوال الأسبوع.

وتابعت أن العناية ببشرة الوجه خلال أيام الأسبوع بالنسبة للكثير من الفتيات تعني غسيل البشرة وتطبيق الكريم المرطب ليس أكثر.

لذلك تحتاج بشرتك خلال العطلة الأسبوعية المزيد من العناية، مؤكدة على أهمية استغلالها لعمل حمام البخار المنزلي لتنظيف المسام بعمق وتقشيرها ووضع الماسكات المناسبة.

وشددت أيضا على استغلال العطلة الأسبوعية لتطبيق ماسكات الشعر أو حتى عمل حمام الزيت الساخن لترطيب الشعر وعلاج مشكلاته.

وأضافت نيفين يوسف أن المرأة في العطلة الأسبوعية عليها أن تأخذ قسطا من الراحة بعيدا عن أي مسئوليات.