حقيقة دمج قطاعات أمنية واستحداث إدارة جديدة 

علي القحطاني(صدى):

كشف مصدر مطلع عن صحة التسريبات والأخبار التي تشير إلى صدور قرار من قبل مدير الأمن العام بدمج قطاعات أمنية واستحداث إدارة جديدة تحت مسمى القوة الخاصة لدوريات الأمن العام، قائلا: ” شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة “.

وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها، كما حذر من تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الجميع لتحرّي الدقة قبل تداول أيّ خبر والتأكّد من الجهات المعنية، وعدم نشر مثل هذه الشائعات، التي ربما تطول مروّجها ومتداوليها العقوبات الخاصّة بالجرائم المعلوماتية.