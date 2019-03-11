بالفيديو والصور.. فتيات معاقات داخل أقفاص حديدية بدار رعاية

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ” مقطع فيديو ” أثار الجدل، لمجموعة من الفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل دار الرعاية الاجتماعية.

حيث أفاد متداولو الفيديو أنهم زاروا الدار لتقديم المساعدات للفتيات؛ ليكتشفوا حبسهن داخل أقفاص حديدية وحلق شعرهن وعدم نظافتهن، وطالبوا بالتدخل الفوري لإنقاذهن.

ومن جانبها، ردت وزارة التضامن على الفيديو ونفت تعرض الفتيات للحبس داخل أقفاص حديدية، وبررت حلق شعورهن بسبب الخوف من تعرض شعرهن للحشرات.

وعن وجودهن داخل أقفاص حديدية، أوضحت الوزارة أن الدار تحاول تأمين الفتيات لأن الغالبية العظمى منهن ما بين إعاقة ذهنية كبيرة وجسيمة، كما بررت جلوس الفتيات على الأرض، هو حب الفتيات لهذه الطريقة في الجلوس.