بالصور .. مرسيدس تودع ” SLC ” مع نسخ فاينال ايديشن الخاصة في جنيف 2019

جنيف(صدى):

عرضت مرسيدس سيارتها SLC Final Edition حالياً خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات 2019, وكما يبدو من اسم السيارة فقد صممت لتودع آخر نسخ السيارة المكشوفة الرياضية المحبوبة. وسيتوفر من هذه النسخة النهائية عدد من الاصدارات ، ففي أوروبا ستتوفر منها نسخ SLC 180 Final Edition بمحرك رباعي الاسطوانات 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 154 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر.

كما سيتوفر منها كذلك نسخة أخرى هي SLC 200 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 181 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر. أما في السوق الأمريكي فسيتوفر النسختين السابقتين بالاضافة لنسخ أخرى لا تتوفر في السوق الأوروبي وهي نسخSLC 300 Final Edition وSLC 43 Final Edition وسيتوفر الموديل الأول بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 241 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر بينما الاصدار الاعلي SLC 43، فسيحمل محرك سعة 3 لتر V6 بشاحنين توربينيين بقوة 385 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر.

أما الموديل المتواجد في جنيف في الوقت الحالي فهو موديل SLC 300 Final Edition، ويأتي باللون الأصفر Sun اشارة للون النسخة الاصلية من السيارة التي قدمت وقت الاطلاق SLK. وسيتوفر لكل نسخ السيارة فرش جلدي نابا للمقاعد بنوعين من الألوان مع أحزمة أمان رمادي وعدد من لمسات الجلد الكربونية والتطعيمات الألومنيوم وفرش خاص للأرضية وشعارات Final Edition ونظام تدفئة على مستوى الرقبة.

ومن المقرر بدء تسليم السيارة للراغبين في الشهر الجاري بأسعار تبدأ من 46.956 ألف دولار لنسخة SLC 180 وصولاً الي 73.531 ألف دولار لنسخة SLC 43 Final Edition.