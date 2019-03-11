وفقا للأنظمة.. الكشف عن أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي

عادل الحربي(صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، عن الأسباب التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف الحكومي؛ وفقًا لما تنص عليه الأنظمة.

وعن هذه الأسباب، هي ” الاستقالة، أو التقاعد، أو إلغاء الوظيفة، أو العجز الصحي، أو التقويم غير المرضي، ففي حالة حصول الموظف على تقويم أداء بتقدير ( غير المرضي ) 3 مرات متتالية ولم يتقدم بتظلم أو لم يقبل تظلمه فيتم إنهاء خدمته ” .

كما تشمل أسباب فصل الموظف، إذا ثبت عجزه صحيًا عن العمل بصفة دائمة وقطعية بقرار من الهيئة الطبية العامة، ويحق له العودة إلى الوظيفة السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى، إذا عرض على اللجنة وقررت أنه لائق صحيًا.

وتتضمن الأسباب أيضًا ” الفصل لأسباب تأديبية، أو الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء، أو فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها، أو عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة ” .

وكذلك عدم عودته إلى العمل بعد انتهاء إجازته خلال 15 يومًا، أو في حال لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.